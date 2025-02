Os craques do signo de aquário receberam homenagens nas redes sociais de torcedores e também de seus clubes. Confira abaixo quem são os aniversariantes do dia.

Neymar

Neymar está completando 33 anos e deve comemorar o aniversário de forma especial: com sua partida de reestreia no Santos , clube onde começou sua carreira.

Nas redes sociais, o Peixe começou o dia com uma thread no X (antigo Twitter), destacando a trajetória do atleta, que já passou por Barcelona e Paris Saint Germain (PSG). O "príncipe" também participou da histórica conquista do ouro olímpico da Seleção Brasileira de Futebol, em 2021.