Newcastle volta a vencer o Arsenal (2-0) e vai à final da Copa da Liga Inglesa

O Newcastle se classificou para a decisão da Copa da Liga Inglesa pela segunda vez em três anos, depois de vencer o Arsenal por 2 a 0 nesta quarta-feira (5), repetindo o placar do jogo de ida da semifinal.

Os 'Magpies', vice-campeões em 2023, voltarão a Wembley no dia 16 de março para enfrentar Liverpool ou Tottenham, que disputam na quinta-feira a outra vaga na final.

Se for campeão, o Newcastle, atual sexto colocado no Campeonato Inglês, garante vaga em uma das copas europeias na próxima temporada, no mínimo a Liga Conferência.