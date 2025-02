New York Yankees, maior campeão de beisebol, libera uso de barba pelos jogadores após 50 anos

Uma das regras de "etiqueta" mais inusitadas, por assim dizer, deixará de existir a partir desta temporada. O New York Yankees, maior campeão da Major League Baseball (MLB) e uma das maiores franquias, passará a permitir que seus jogadores utilizem barbas ou pelos faciais - conforme sua preferência. Antes, as barbas dos atletas e o cabelo não poderiam "tocar a gola dos uniformes". A regra também valia para funcionários da franquia.

"Nas últimas semanas, conversei com um grande número de antigos e atuais Yankees - abrangendo várias épocas - para obter suas perspectivas sobre nossa política de pelos faciais e cuidados pessoais, e agradeço seus comentários sinceros e variados. Estas conversas mais recentes são uma extensão do diálogo interno contínuo que remonta há vários anos", afirmou Hal Steinbrenner, gerente geral do Yankees, nesta sexta-feira.