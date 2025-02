NBA: troca de Doncic para os Lakers faz jogador perder o maior contrato da história

Doncic podia ter recebido o maior contrato da história da NBA nos Mavericks. EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Além de deixar a cidade onde achou que iria defender durante toda a carreira, Luka Doncic também deixou de ganhar muito dinheiro com a troca dele para o Los Angeles Lakers. O armador esloveno, de 25 anos, estava elegível para assinar um contrato supermax de US$ 345 milhões (o equivalente a R$ 2 bilhões) com o Dallas Mavericks, por ser a franquia que o recrutou na NBA.

Por mudar de franquia, Doncic deve ganhar nos Lakers no máximo US$ 229 milhões (cerca de R$ 1 bilhão). Com o novo valor após a transação, ele perdeu US$ 116 milhões (aproximadamente R$ 670 milhões) na troca, deixando de receber o que seria o maior salário da história da NBA.

O contrato supermax, implementado em 2017, tem o objetivo de garantir que equipes em mercados menores tenham condições de manter seus melhores jogadores no elenco por mais tempo. Por ser um contrato vantajoso para os veteranos, aumenta as chances de renovação entre as franquias e os astros. Para isso, é necessário cumprir alguns requisitos.

Além de ter sido recrutado pela equipe em questão e estar disputando a oitava temporada na liga, é necessário ao menos:

ter ido ao All-NBA Team (melhor time) imediatamente antes de assinar a prorrogação ou em duas das três temporadas anteriores;

ter sido nomeado Jogador Defensivo do Ano da NBA na temporada ou em duas das três temporadas anteriores;

ter sido nomeado MVP da NBA pelo menos uma vez nas três temporadas anteriores.

Doncic foi selecionado no draft de 2018 pelo Atlanta Hawks, mas foi trocado para os Mavericks durante o evento. Desde então, o esloveno se destacou na NBA e se tornou um dos melhores jogadores da Liga, preenchendo os requisitos para receber o contrato supermax.

Nesses anos em Dallas, Doncic foi escolhido cinco vezes para o All-Star Game (2020 a 2024). Brilhando na temporada passada, o astro foi o cestinha da NBA e levou o Mavericks ao título da Conferência Oeste, sendo coroado MVP das finais da conferência.

