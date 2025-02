Napoli tropeça, empata com a Udinese em casa e pode ver aproximação da Inter de Milão

Líder do Italiano, o Napoli tropeçou neste domingo e empatou com a Udinese em 1 a 1 em Nápoles pela 24ª rodada e pode ver a aproximação da segunda colocada na tabela, a Inter de Milão, que joga nesta segunda-feira, em seu estádio, com a Fiorentina. O Napoli tem 55 pontos, e o time de Milão, 51.

Depois de sete vitórias consecutivas, o Napoli acumula agora dois empates seguidos e pode fechar a rodada apenas um ponto à frente da Inter. Apesar de ocupar uma posição intermediária na tabela (10º colocado, com 30 pontos), a Udinese fez um primeiro tempo equilibrado com o líder do Italiano e conseguia suas melhores chances pelo lado direito de seu ataque.

Com maior posse de bola, o Napoli tentava pressionar o rival e chegou ao seu gol aos 37 minutos. Após cobrança de escanteio pela direita, McTominay, de 1,91 m, subiu muito e cabeceou para abrir o placar. Os jogadores da Udinese reclamaram de falta de ataque do Napoli, mas o gol foi validado. Os visitantes chegaram ao empate 3 minutos depois. Ekkelenkamp aproveitou uma saída de bola errada do Napoli e chutou cruzado da entrada da área.

Na segunda etapa, o Napoli aumentou ainda mais posse de bola e buscava o ataque, mas sem muita objetividade. A Udinese não teve muitas dificuldades para manter o resultado. Na próxima rodada, o Napoli enfrenta a Lazio, em Roma, no sábado, e a Udinese recebe o Empoli no domingo.

Mais cedo, a Lazio goleou o lanterna Monza por 5 a 1 e alcançou a quarta posição no Italiano com 45 pontos. O Monza perdeu a quarta partida seguida e soma apenas 13 pontos.