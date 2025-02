Napoli empata com a Lazio e pode perder liderança do Italiano para a Inter

O Napoli, líder do Campeonato Italiano, deixou a vitória escapar nos minutos finais e empatou com a Lazio em 2 a 2 neste sábado (15), pela 25ª rodada, resultado que a Inter de Milão pode aproveitar para assumir a ponta da tabela.

Com 56 pontos, o time napolitano, que somou seu terceiro empate consecutivo na Serie A, pode ser ultrapassado no domingo pela Inter (54 pontos), caso os 'nerazzurri' vençam a Juventus em Turim.

O jogo começou com alta intensidade no Estádio Olímpico de Roma, com dois gols nos primeiros 15 minutos. A Lazio abriu o placar com o dinamarquês Gustav Isaksen acertando belo chute de longa distância (6).