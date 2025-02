Na onda de João Fonseca, Rio Open começa neste sábado

ATP 500 disputado no Rio de Janeiro é a principal competição de tênis no país.

O Rio de Janeiro receberá entre os dias 15 e 23 de fevereiro a 11ª edição do ATP 500 Rio Open, principal torneio de tênis do país. Em 2025, cariocas e brasileiros surfam na onda do principal nome do Brasil na atualidade. Aos 18 anos, o carioca João Fonseca é um dos principais nomes do campeonato e uma das maiores promessas do tênis mundial.