Muani anota duas vezes, Juventus supera Como no fim e volta ao G-4 do Campeonato Italiano

Os confrontos dos playoffs da Liga dos Campeões parecem mexer com as equipes europeias. Com o PSV na cabeça, em duelo de ida agendado para terça-feira, em Turim, a Juventus pouco produziu diante do Como nesta sexta-feira, pelo Campeonato italiano. Mesmo assim, saiu vencedora, por 2 a 1, graças a dois gols de Kolo Muani, o decisivo aos 44 minutos do segundo tempo.