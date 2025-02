Estêvão é uma das esperanças do Palmeiras no jogo que encerra a fase classificatória para o Verdão.

Mirassol e Palmeiras se enfrentam neste domingo (23) pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. A partida ocorre às 18h30min, no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol.

Atual tricampeão paulista, o Palmeiras ocupa a terceira colocação do Grupo C, com 20 pontos. Para se classificar, a equipe de Abel Ferreira precisa vencer e torcer para que a Ponte Preta não derrote o Bragantino no Moisés Lucarelli.