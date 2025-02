Milan x Feyenoord: onde assistir, horário e escalações pela Champions League

O duelo entre Milan x Feyenoord , pela partida de volta do playoff da Champions League , será às 14h45min desta terça-feira (18). O confronto ocorre no San Siro, em Milão, na Itália.

No jogo de ida, na Holanda, a equipe da casa venceu por 1 a 0. O gol foi marcado pelo brasileiro Igor Paixão. A vantagem do empate é do Feyenoord. O Milan precisa vencer por dois ou mais gols para avançar às oitavas de forma direta.