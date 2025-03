Milan segue em queda livre com derrota para Bologna (2-1) em jogo adiado do Italiano

Os 'rossoneri' estão em oitavo lugar com 41 pontos, oito atrás da quarta posição, que é ocupada pela Juventus. O Bologna, por sua vez, soma agora 44 pontos e é sexto, a cinco do cobiçado quarto lugar.

O jogo desta quinta-feira não começou mal para o Milan, que abriu o placar pouco antes do intervalo por meio do português Rafael Leão (43').

Depois de vários ataques perigosos, o Bologna finalmente foi recompensado pela persistência com um gol do argentino Santiago Castro no início do segundo tempo (47'). Dan Ndoye marcou o gol da vitória da equipe da Emilia-Romagna na reta final da partida (82').