Micael e Bruno Fuchs vestem camisa do Palmeiras e agradecem 'confiança' de Abel Ferreira

Michael e Bruno Fuchs vestiram a camisa do Palmeiras pela primeira vez nesta quinta-feira, em apresentação oficial. Defensores, poderiam até formar parceria na zaga do clube, mas sabem da concorrência grande com os intocáveis Gustavo Gómez e Murilo. Entusiasmados, celebraram a oportunidade e agradeceram o voto de confiança do técnico Abel Ferreira, responsável pelas contratações.