Memphis Depay, do Corinthians, é pré-convocado pela Holanda para a Liga das Nações

Memphis Depay está próximo de retornar à seleção holandesa. O nome do atacante do Corinthians está na lista de pré-convocados para a disputa das quartas de final da Liga das Nações, contra a Espanha, que acontece nos dias 20 e 23 de março. O mata-mata do torneio da Uefa ocorre entre os dos dois jogos da final do Campeonato Paulista, marcados para 16 e 27 do mesmo mês.

Ronald Koeman, ídolo da Holanda e técnico da seleção nacional, desembarcou no Brasil para ver de perto o desempenho de Memphis Depay. Ele acompanhou treinos no CT Joaquim Grava e também esteve na Neo Química Arena na vitória suada do Corinthians sobre o Universidad Central, por 3 a 2, pela segunda fase da etapa preliminar da Copa Libertadores.

A lista final a ser enviada pela federação holandesa à Uefa ainda pode sofrer alterações até a data dos confrontos da competição de seleções. O confronto de ida será em Roterdã, na Holanda, e a volta acontece em Valencia.

Depay não atua pela Holanda desde julho do ano passado, quando a seleção caiu nas semifinais da Eurocopa. Ele assinou com o Corinthians dois meses depois, e não foi convocado para a disputa da fase de grupos do torneio. O atacante disputou duas Copas do Mundo e é o segundo maior artilheiro da história da seleção holandesa, com 46 gols, atrás apenas do já aposentado Robin Van Persie, que balançou as redes 50 vezes.