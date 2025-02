Melo e Matos ficam perto do título, mas perdem final de duplas de Buenos Aires

Os brasileiros Marcelo Melo e Rafael Matos estiveram perto da vitória, mas perderam do argentino Guido Andreozzi e do francês Theo Arribage por 2 a 1, parciais de 7/5, 4/6 e 10/7 em 1h39min, neste domingo, e ficaram com o vice-campeonato de duplas do ATP 250 de Buenos Aires. Os brasileiros buscavam o segundo título atuando juntos após a conquista na grama de Stuttgart em 2024.

Foi o primeiro título do francês, que ocupa a 68ª posição no ranking, e o segundo do argentino, 33º. Ex-número um do mundo em duplas, o veterano Marcelo Melo, de 41 anos tem 38 títulos da carreira e atualmente ocupa a 37ª posição. Matos tem 29 anos, está uma posição atrás do compatriota no ranking e acumula 9 troféus. Nesta temporada, a dupla vinha de um desempenho bastante irregular antes de Buenos Aires e acumulava duas vitórias em seis partidas.

Cabeça de chave número 3 nas quadras de saibro do Buenos Aires Lawn Tennis Club, os brasileiros passaram pelo locais Gonzalo Villanueva e Lautaro Midon na estreia e pelo português Francisco Cabral e pelo holandês Jean-Julien Rojer na segunda rodada. Melo e Matos não precisaram jogar a semifinal já que Francisco Cerúndolo, finalista em simples, preferiu poupar energia para a disputa individual e não entrou em quadra. Ele formava parceria com o compatriota Tomas Etcheverry.

Neste domingo, Melo e Matos tiveram um primeiro set disputado contra Andreozzi e Arribage. No sexto game, os rivais confirmaram o primeiro break point que tiveram e abriram 4 a 2. Melo e Matos conseguiram devolver a quebra no nono game quando os adversários sacavam para fechar o primeiro set. No game seguinte, os brasileiros saíram de 0/40 para empatar a parcial em 5 a 5, mas voltaram a perder o saque no 12º game e viram os adversários fechar o primeiro set em 7/5.

A reação dos brasileiros começou no terceiro game do segundo set, quando quebraram o saque de Arribage e abriram 2 a 1. Foi a primeira vez que Melo e Matos estiveram na frente no placar. Após novas quebras de ambas as duplas, os brasileiros marcaram 6/4 e empataram a final em 1 a 1.