Melo e Matos buscam virada sobre norte-americanos e avançam às quartas de final do Rio Open

A dupla brasileira formada por Marcelo Melo e Rafael Matos passou sufoco, nesta quarta-feira, mas conseguiu estrear com vitória no Rio Open, ATP 500 disputado no saibro do Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. Os anfitriões derrotaram os norte-americanos Austin Krajicek e Rajeev Ram por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 5/7, 7/6 (7/5) e 10/4, em 1h57 de partida.

"Jogar no saibro e com essa torcida é diferente. Eles ajudam muito com essa energia e a segurar a intensidade lá no alto. Muito feliz de estar de volta ao meu torneio preferido", afirmou Rafael Matos, que defende o título conquistado no ano passado - ao lado do colombiano Nicolás Barrientos.

Apenas três dias após perder a final do ATP de Buenos Aires, na Argentina, Melo e Matos voltaram à quadra diante da difícil parceria que entrou como quarta cabeça de chave no Rio e atual medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris. O confronto foi disputado game a game com apenas uma quebra de serviço durante toda a partida.

A dupla norte-americana iniciou melhor o confronto, com saques potentes e boas devoluções, mas os brasileiros equilibraram as ações. Somente no 11º game, quando o placar apontava 5/5, Krajicek e Rajeev conseguiram a quebra e fecharam em 7/5.

O segundo set permaneceu equilibrado, com leve vantagem para os norte-americanos, mas Melo e Matos, desta vez, conseguiram levar a decisão para o tie-break. Os brasileiros se impuseram no momento decisivo e venceram a parcial com um disputado 7/5.

Os favoritos sentiram o golpe e, no tie-break decisivo, passaram a cometer erros pouco observados nos sets anteriores, especialmente nos saques. Os brasileiros aproveitaram, cresceram no jogo e chegaram a abrir uma vantagem de 8/1, fechando a partida em 10/4.