Maurício Souza admite Matheus Régis fora do Guarani por 'questões administrativas'

O imbróglio envolvendo o atacante Matheus Régis e o Guarani rendeu um novo capítulo. Isso porque, na coletiva de imprensa após o empate sem gols com o Novorizontino, quinta-feira, o técnico Maurício Souza falou sobre a baixa do jogador no banco de reservas. Ele se limitou a dizer que foi por 'questões administrativas' e que o caso 'está entregue ao executivo Rodrigo Pastana'.

Ainda na semana passada, houve uma especulação sobre um possível afastamento por conta de indisciplina. Naquele momento, antes do dérbi contra a arquirrival Ponte Preta, o clube alegou ser um boato, assegurando que o atleta vinha fora por conta de uma lesão no joelho. Desde então, porém, foi usado por apenas 20 minutos na partida contra o Água Santa.

Contratado no início da temporada, após disputar a Série B pela Ponte Preta, Matheus Régis tem quatro jogos com a camisa do Guarani e marcou um gol. Além dos times campineiros, o atacante tem passagens por São Bernardo, Atlético-GO, Campinense, entre outros.