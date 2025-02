Martínez é apresentado pelo Palmeiras e quer estrear no dérbi: 'Sei da importância deste jogo'

O volante Emiliano Martínez não participou da pré-temporada com o Palmeiras, mas mostrou empolgação com a possibilidade de estrear em um clássico. Durante sua apresentação, na manhã desta segunda-feira, na Academia de Futebol, o uruguaio de 25 anos afirmou que está preparado para ajudar a equipe no embate com o Corinthians, na quinta-feira, às 20h, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista.

"Já quero fazer parte do time. Sei a importância que tem este jogo, temos de ganhar e eu gostaria de estar pelo menos no banco para ir sentindo o que é estar no Allianz Parque, preparado para jogar", disse o reforço. "Ainda estou ajustando algumas coisas, mas eu me sinto bem preparado fisicamente. Estou me sentindo bem nos treinos e acredito que estou pronto para o jogo contra o Corinthians."

Em sua segunda passagem pelo Brasil - já defendeu o Red Bull Bragantino -, O meio-campista assinou contrato por quatro anos com o clube alviverde e espera, no período, crescer profissionalmente e afastar a desconfiança da torcida, que não conhece o seu futebol.

"Logicamente, qualquer jogador sul-americano sabe o tamanho do Palmeiras. Quando recebi a oportunidade, eu nem pensei. É um desafio muito grande para a minha carreira, e eu queria ter essa responsabilidade de defender este manto. Estou muito feliz com a decisão que tomei", comentou o uruguaio, que defendeu o dinamarquês Midtjylland nas últimas três temporadas. "Tenho de fazer minha história no Palmeiras. Vou fazer o máximo para aqueles que não estão felizes com a minha contratação para que sigam confiando, para que saia melhor."

Convocado pela seleção do Uruguai desde 2023, o novo dono da camisa 32 do Palmeiras foi à Copa América de 2024, mas atuou apenas quatro vezes pelo conjunto celeste. Ele acredita que o Palmeiras vai ajudá-lo a ganhar mais espaço na equipe nacional. "Esse é um dos motivos da minha escolha pelo Palmeiras. Sei como é o Brasileiro, tem a Libertadores e o Mundial de Clubes também. São muitos desafios que serão bons para eu me preparar para uma vaga na seleção", disse.