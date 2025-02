Marcelo recebe camisa de Modric e é ovacionado no Santiago Bernabéu em jogo do Real Madrid

O lateral-esquerdo Marcelo, que brilhou com as camisas de Real Madrid, Fluminense e seleção brasileira, foi homenageado pelo clube espanhol neste sábado, no Santiago Bernabéu, antes do clássico contra o Atlético de Madrid, válido pelo Campeonato Espanhol. O jogador recebeu de Luka Modric uma camisa enquadrada com seu nome e número e foi ovacionado pela torcida no estádio.

Além do "presente" do croata, o craque entrou em campo com os filhos, sob aplausos dos torcedores e atletas que estavam no gramado se preparando para a partida. Nos telões, foram escritas as mensagens "Obrigado, Marcelo" e "Gracias, Marcelo" (Obrigado, Marcelo em espanhol). O elenco do Real Madrid ainda se reuniu para tirar uma foto com o lateral e os jogadores abraçaram ele um a um.

Marcelo é um dos jogadores mais vitoriosos da história dos merengues e foi um dos colegas de time de que Cristiano Ronaldo mais era próximo em sua época na Espanha. Juntos, eles conquistaram 15 títulos. Entre os troféus, destacam-se as Ligas dos Campeões de 2013-14, 2015-16, 2016-17 e 2017-18. Marcelo foi titular absoluto nas últimas três, consecutivas, sob o comando de Zinedine Zidane.

No total, o lateral levantou 25 troféus pelo Real Madrid e passou 15 anos lá. Ele chegou em 2007, quando foi comprado do Fluminense, saiu em 2022, rumo ao Olympiacos e, posteriormente, voltou ao tricolor carioca. Meses após a segunda passagem no Rio de Janeiro, anunciou a aposentadoria, aos 36 anos.