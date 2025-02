Marcelo, ex-Fluminense e Real Madrid, anuncia aposentadoria

Marcelo também teve uma passagem vitoriosa pela Seleção Brasileira, pela qual conquistou a Copa das Confederações em 2013 e duas medalhas olímpicas — bronze em Pequim 2008 e prata em Londres 2012. Ele também disputou as Copas do Mundo de 2014 e 2018.

No Tricolor Carioca, o lateral consolidou sua trajetória no futebol, conquistando o bicampeonato carioca e a Libertadores. O contrato foi encerrado no final do ano passado, após um atrito com o técnico Mano Menezes.