Marcelo Demoliner projeta confronto contra principais favoritos nas duplas: "A pressão é deles"

Romboli (E) e Demoliner (D) buscam vaga nas semifinais no Rio.

Após a boa estreia na chave de duplas do Rio Open , o gaúcho Marcelo Demoliner e o carioca Fernando Romboli garantiram vaga nas quartas de final do torneio da série 500 da ATP.

O duelo contra o colombiano Nicolás Barrientos, que defendia os pontos do título conquistado em 2024, quando formou parceria com o gaúcho Rafael Matos, e o francês Gregoire Jacq, foi encerrado por volta da meia-noite de terça.

Após o jogo, na zona mista, eles falaram sobre a vitória e já projetaram o confronto desta quarta à noite diante dos cabeças de chave número 1 do torneio, os argentinos Maximo González e Andrés Molteni será o último da quadra 1, que é chamada de mini caldeirão pelos jogadores, pelo fato de o público ficar bem próximo.

— A pressão é deles, que não têm tido um grande ano até agora, perdendo no detalhe. Temos que aproveitar a energia da torcida e fazer o que estamos fazendo bem. Espero fazer um bom jogo e sair com a vitória — comentou Demoliner, que atualmente é o número 101 do ranking de duplas, mas que já foi 34º colocado em novembro de 2017.