Marcelinho Paraíba assume o comando de duas equipes em intervalo de 24 horas

Ex-jogador do Grêmio foi anunciado pelo Americano, do Rio de Janeiro, para disputar o Carioca A2. Anúncio no Nacional de Patos, da Paraíba, veio em menos de um dia

10/02/2025 - 16h20min