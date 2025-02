Mano a Mano: quem leva a melhor no Gre-Nal 444?

Inter e Grêmio se enfrentam neste sábado (8), às 21h, na Arena, pela sexta rodada do Gauchão. Antes, nesta sexta-feira (7), o Mano a Mano montou a seleção do clássico. Confira no vídeo acima.

O programa foi conduzido por Diori Vasconcelos, e teve as escolhas de Diogo Olivier, Leonardo Oliveira, Cristiano Munari e Maurício Saraiva.

Como chegam Grêmio e Inter para o Gre-Nal 44

Grêmio

O Tricolor poupou titulares na derrota para o Juventude, na última quarta-feira (5), com o objetivo de estar com todos os atletas bem fisicamente para o clássico. A dúvida de Quinteros está entre os goleiros. Grando, que fez os primeiros jogos da temporada, ou Volpi, estreante na última rodada.

Na entrevista coletiva de quarta, o treinador garantiu que já está com o time montado para o Gre-Nal.

— Gosto primeiro que os jogadores saibam quem vai jogar para depois dizer publicamente isso. Mas sim, o time está montado — afirmou.

Inter

Carbonero está pedindo passagem? O colombiano é a dúvida de Roger Machado para o Gre-Nal. O atacante teve bom desempenho nas últimas duas partidas e poderá ganhar o lugar de Wanderson no ataque.

Na entrevista após a vitória sobre o Brasil de Pelotas, na última quarta-feira, o treinador colorado deixou claro que gostou do desempenho do colombiano e o vê apto para atuar em até mais de uma função:

— Carbonero tem vitória pessoal pelo lado, mas nos treinos nos dava indício de que poderia gerar desequilíbrios por dentro, gira rápido e cria — destacou.

Onde assistir ao Gre-Nal 444

O Premiere anuncia a transmissão.

anuncia a transmissão. GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 18h30min;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 20h ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.