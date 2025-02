Manchester United vira nos acréscimos contra o Leicester e vai às oitavas da Copa da Inglaterra

Um gol de cabeça aos 47 minutos do segundo tempo, do questionado Maguire, em posição questionável, definiu a virada do Manchester United sobre o Leicester, por 2 a 1, em Old Trafford. O triunfo garante vaga nas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Não teve VAR na partida, para reclamação dos visitantes.

Depois de quase 65 minutos sem acertar uma finalização no alvo, o United cresceu bastante com as entradas de Garnacho e Zirkzee, lutou até o minuto final e acabou dando um alívio ao ameaçado técnico português Rubén Amorim.

O Manchester começou o jogo ligado e ofensivo em Old Trafford, sempre rondando a área do goleiro Hermansen. Apesar de jogar no campo ofensivo, nada de Mainoo, Diallo e Hojlund conseguir aparecer. Os atacantes, servidos por Bruno Fernandes, não estavam com a pontaria em dia e esbarravam na forte marcação, o que gerou somente duas finalizações na primeira etapa.

Para piorar, o Leicester tinha um contragolpe em alta velocidade e a todo momento colocava Onana para trabalhar. Sempre levando perigo, o time visitante conseguiu ir à pausa do intervalo em vantagem.

Aos 41 minutos, em mais uma jogada explosiva, cruzamento para trás pela esquerda e batida forte e colocada de Ndidi. Onana conseguiu salvar o United com os pés no primeiro momento, mas a bola voltou na testa de Reid e morreu nas redes.

A festa do time azul foi gigante em Old Trafford. E um duro golpe em uma equipe que faz temporada de altos e baixos sob a direção de Rubén Amorim - suspenso - e prometia apresentação vistosa para apagar as impressos ruins dos últimos jogos. A torcida do United não perdoou e vaiou o time.

Sem muito tempo nos vestiários, o United voltou com Garnacho na frente para reagir. A primeira finalização do United no alvo ocorreu somente aos 19 minutos da etapa final, nos pés do argentino. Ele fez pose para a batida, viu a bola desviar no zagueiro e Okoli salvou em cima da linha, mandando no travessão.

A vibração do Leicester durou apenas três minutos. Garnacho cruzou e Hojlund tentou de letra. A bola bateu no marcador e sobrou para Zirkzee, outro reserva lançado pelo auxiliar Van Nilsterooy na etapa final, que só empurrou às redes. O estádio, então quieto, virou um caldeirão.