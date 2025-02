Manchester City sofre mas vence time da 3ª divisão e avança na Copa da Inglaterra

O Manchester City conseguiu avançar neste sábado (8) para as oitavas de final da Copa da Inglaterra graças a um gol de Kevin de Bruyne na reta final , que garantiu a vitória diante do modesto Leyton Orient da 3ª divisão por 2 a 1 .

O pequeno Brisbane Road, estádio com menos de 10 mil lugares no leste de Londres, foi ao delírio aos 16 minutos, quando um chute praticamente do meio do campo do jovem Jamie Donley surpreendeu Stefan Ortega e colocou os donos da casa na frente.