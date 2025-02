Lutador de MMA é suspenso por 3 meses por utilizar vape contaminado com anabolizantes

Wilson colaborou com as investigações durante todo o processo e aceitou a punição. O uso da substância, entretanto, não foi por vontade própria do lutador. Segundo ele mencionou e as investigações corroboraram, o atleta foi infectado pela substância ao utilizar uma caneta vape após uma pessoa que havia usado a metenolona e seu metabólito. Provas foram analisadas pela Usada que identificaram o uso do anabolizante por esta terceira pessoa.