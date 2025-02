Luka Doncic comanda vitória dos Lakers em reencontro com os Mavericks

Doncic enfrentou os Mavericks pela primeira vez. Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O tão aguardado reencontro de Luka Doncic com o Dallas Mavericks ocorreu na madrugada desta quarta-feira (26), e foi positivo para o esloveno. Jogando na Crypto Arena, em Los Angeles, os Lakers venceram por 107 a 99, com brilho do armador.

Ele terminou a partida com 35 minutos jogados — a maior minutagem desde que chegou ao time — e marcou um triplo-duplo, com 19 pontos, 15 rebotes e 12 assistências. LeBron James foi o cestinha dos Lakers, com 27 pontos, além de 12 rebotes.

Do outro lado, Kyrie Irving tentou ajudar os Mavericks, com 35 pontos marcados, mas não foi suficiente para acabar com a festa de Doncic.

Anthony Davis, que foi um dos jogadores envolvidos na troca do armador, assistiu ao duelo do banco, pois está se recuperando de lesão.

No entanto, o ala-pivô recebeu uma homenagem antes da partida, pelos anos de sucesso nos Lakers, marcado principalmente pelo título de 2019/2020.

Clima de playoff

O jogo nem havia começado e a Crypto Arena estava em clima de playoff. A torcida de Los Angeles abraçou Doncic e vibrou muito com cada ponto marcado pelo esloveno.

Nico Harrison, general manager dos Mavericks responsável pela troca que chocou a NBA, estava no ginásio.

Os torcedores de Dallas que também estavam no ginásio (a maioria vestindo a camisa 77 de Doncic nos Mavericks), vaiaram o dirigente quando ele aparecia nos telões.

Veja o que Doncic falou sobre enfrentar seu antigo time

No primeiro quarto, os Lakers levaram a melhor, mas foi possível ver um embate interessante entre Doncic e Irving. Os antigos companheiros de equipe levantaram a Crypto Arena com duas bolas de três convertidas de forma consecutiva.

O segundo quarto foi mais equilibrado, e Dallas teve mais gás com a rotação do banco de reservas. O duelo foi para o intervalo com uma diferença de oito pontos a favor de Los Angeles.

Segundo tempo

No retorno, os Lakers abriram ainda mais a vantagem, com bom aproveitamento nos arremessos de quadra. Já no último quarto, os Mavs foram melhores e ganharam a parcial, mas LeBron James apareceu de forma decisiva no fim.

Com o resultado, os Lakers seguem na quarta posição da Conferência Oeste, com 35 vitórias e 21 derrotas. Os Mavericks se encontram em nono, em zona de play-in, com campanha uma de 31-28.

O próximo encontro entre as franquias será no dia 9 de abril, na reta final da temporada regular. O duelo pode marcar o reencontro de Doncic com o torcedor de Dallas. Há, também, a expectativa para que Davis possa atuar.

Entenda a troca de Luka Doncic para os Lakers

No início de fevereiro, a NBA presenciou uma das maiores trocas da sua história. Considerado um dos melhores jogadores de basquete do mundo e atual vice-campeão da liga, Doncic parecia intocável em Dallas. Porém, de forma surpreendente, ele foi trocado para os Lakers.

Na negociação, o pivô Anthony Davis foi enviado para Dallas, além do jovem Max Christie e de uma escolha de primeira rodada do draft de 2029.

Veja a troca completa:

Os Mavs receberam Anthony Davis, Max Christie (ambos jogadores dos Lakers) e a escolha de primeira rodada dos Lakers em 2029

(ambos jogadores dos Lakers) e a escolha de primeira rodada dos Lakers em 2029 Os Lakers recebem Luka Doncic, Maxi Kleber e Markieff Morris , os três oriundos do time de Dallas.

, os três oriundos do time de Dallas. O Utah Jazz recebeu Jalen-Hood-Schifino e as escolhas de segunda rodada dos Clippers e dos Mavs de 2025.

Ouça o PrimeCast sobre a NBA