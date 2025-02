Luisa Stefani vence na estreia e vai às oitavas no WTA 1000 de Doha

Atual campeã de duplas do WTA 1000 de Doha, no Catar, a brasileira Luisa Stefani começou bem sua defesa do título. Neste domingo (9), ao lado da estadunidense Peyton Stearns, ela venceu a parceria formada por Nicole Melichar, dos Estados Unidos, e a húngara Timea Babos, com a qual a paulista venceu recentemente o WTA 500 de Linz, na Áustria, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 10-6, em uma hora e 28 minutos de partida.

Número 1 do Brasil e 27ª do ranking mundial, Luisa venceu a edição de 2024 em Doha com a hoalndesa Demi Schuurs. Convidadas da organização, ela e Stearns aguardam a definição das próximas adversárias, que sairá do confronto entre a taiwanesa Hao Chan e a russa Veronika Kudermetova e a parceria da ucraniana Marta Kostyuk com a romena Elena Ruse.

— Boa estreia em Doha. Jogo difícil, contra adversárias experientes. Há uma semana, eu estava ganhando o título de Linz com a Babos e nos enfrentamos logo na estreia aqui. Tênis é isso. Começamos muito bem e jogamos bem os pontos decisivos no primeiro set, que sempre é importante pra ficar com momentum e para jogar com o placar a nosso favor. No segundo, também tivemos oportunidades no meio do set, mas elas elevaram o nível e foi um jogo mais complicado, especialmente nos nossos games de saque. Conseguimos manter o foco, ser agressivas e impor o nosso jogo desde o primeiro ponto do tie-break para sair com a vitória— disse Luisa, que soma 10 títulos de WTA no currículo, além de um bronze olímpico de duplas, um título de duplas mistas do Australian Open e três pódios em Jogos Pan-Americanos, com uma medalha de cada cor.