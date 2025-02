Luisa Stefani mantém embalo e vai às quartas de final em Abu Dabi

Campeã no último domingo em Linz, na Áustria, Luisa Stefani marcou a sua estreia no WTA 500 de Abu Dabi com uma vitória sobre a dupla da tcheca Lucie Safarova e da americana Bethanie Mattek. O triunfo veio com um duplo 6/4 e uma atuação convincente em 1h32 de confronto. Número 1 do Brasil e 27ª do mundo, a paulistana se garantiu nas quartas de final.