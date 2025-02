Luis Enrique diz que PSG melhorou após a saída de Mbappé para o Real: 'Acho que somos melhores'

O técnico Luis Enrique afirmou nesta quinta-feira que o Paris Saint-Germain melhorou o seu nível de atuação desde que o atacante Kylian Mbappé deixou o clube para defender o Real Madrid no ano passado. De acordo com o treinador, a sua equipe apresentou evolução tanto no ataque como na defesa.

"Fui muito corajoso na temporada passada quando disse que teríamos um time melhor. Ainda acho que somos melhores (no ataque e na defesa) e os números estão aí para isso. Os jogadores encararam isso (a saída do astro francês) como um desafio", afirmou Luis Enrique em entrevista coletiva.

Na conversa com os jornalistas, o comandante justificou a sua declaração com o pensamento de que é mais importante ter um time solidário do que contar com um atleta que brilhe sozinho.