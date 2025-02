Luighi celebra crescimento no Palmeiras e confia em vaga no Paulistão: 'Sair com o objetivo'

Luighi é mais um destaque ofensivo que surge da base do Palmeiras. Considerado um grande finalizador, o menino de 18 anos fechou a vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo-SP, na quinta-feira, que deixou o time vivo pelas quartas de final do Paulistão. Já com dois gols no profissional, o jovem comemora seu crescimento na equipe e mostra confiança em vaga na última rodada.