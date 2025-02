Lucas Pinheiro Braathen conquista resultado histórico para o Brasil no Mundial de esqui alpino

O Brasil obteve um resultado histórico nesta sexta-feira no Mundial de Esqui Alpino, realizado em Saalbach, na Áustria, com o 14º lugar de Lucas Pinheiro Braathen no slalom gigante. Por seu desempenho, ele estabeleceu um novo recorde de brasileiros na modalidade em competições desse nível. Até então, a melhor posição havia sido a 24ª colocação na prova do combinado de Francisco Giobbi obtido em 1966, em Portillo, no Chile.