Lookman rebate duras críticas do técnico da Atalanta após pênalti perdido: 'Desrespeitosas'

Lookman foi acionado no intervalo da partida e anotou um gol que reacendeu as esperanças do conjunto de Bérgamo, que precisavam marcar mais três vezes, mas a penalidade defendida pelo goleiro Simon Mignolet, aos 16 minutos do segundo tempo, praticamente minou a reação do time da casa. Gasperini culpou o nigeriano pela inesperada derrota.