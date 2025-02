Livia Leozzi Cabeça conquista a 12ª Volta feminina do Brasil

O pódio da Volta feminina do Brasil. Divulgação / FPC

O título da 12ª Volta Ciclística Feminina do Brasil é da paulista Livia Leozzi Cabeça, da ABEC Rio Claro. A prova foi encerrada no domingo (9), em Mairiporã, São Paulo, e, após as quatro etapas, com vitória em todas, ela fez o tempo total de 1h46min03seg.

O segundo lugar ficou com Stefani Picollo, do Avaí (SC), 1h47min10seg, enquanto o terceiro lugar ficou com Fabiane Baggio de Meira, também do clube catarinense, que chegou 25 segundos depois de sua colega de equipe.

Na categoria Master, a vitória foi de Ana Carolina Prado, da S/A Ciclismo Casa Branca (SP).

Em sua estreia na equipe ABEC Rio Claro, Livia foi o nome da 12ª Volta Feminina do Brasil. Ela venceu o prólogo, a crono escalada, o circuito e a prova de resistência, obtendo um aproveitamento de 100%.

— Muito feliz com a vitória, especialmente em uma prova dura e com as atletas bem preparadas. Quero parabenizar a Federação e a Confederação pelo profissionalismo, pois foi um evento impecável, sem buracos e sem sujeira na pista. Agradeço à minha equipe em meu primeiro ano e estou contente porque eles acreditaram no meu trabalho. Com dedicação e 100% de trabalho, então quando você chega no resultado — comentou a campeã.