Liverpool vence City (2-0) e dá grande passo rumo ao título da Premier League

O líder Liverpool deu um passo muito importante para a conquista do título da Premier League ao vencer por 2 a 0 na visita ao Manchester City, neste domingo (23), no encerramento da 26ª rodada, e com esse resultado abriu 11 pontos de vantagem sobre o Arsenal (2º).

A derrota dos 'Gunners' no sábado no derby contra o West Ham foi aproveitada da melhor maneira pelo Liverpool, que fez um jogo mais tranquilo do que o esperado no Etihad Stadium, graças mais uma vez ao astro egípcio Mohamed Salah, que marcou aos 14 minutos e deu uma assistência para Dominik Szoboszlai ampliar aos 37.