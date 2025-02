Liverpool e Everton fazem comunicado conjunto para condenar atos racistas contra Doucuré

A partida terminou em confusão por causa do gol assinalado por Tarkowski nos acréscimos, que determinou a igualdade no placar. O resultado desencadeou uma briga generalizada e Doucuré (pelo Everton) e Curtis Jones (Liverpool) receberam cartão vermelho.

No entanto, Doucuré se tornou alvo de racismo por parte de alguns torcedores, segundo informações do jornal inglês "The Sun". Diante do comportamento reprovável vindo das arquibancadas os dois clubes se manifestaram.