Liverpool é eliminado da Copa da Inglaterra pelo lanterna da 2ª divisão; Villa vence Spurs

Os locais, que já haviam eliminado na rodada anterior o Brentford, outro time da Premier League, foram um osso duro de roer do que o Liverpool esperava, que por sua vez, se mostrou incapaz de levar muito perigo ao goleiro Conor Hazard até começar a partir para cima com ataques desesperados na reta final.

E exatamente nos acréscimos surgiram as duas chances mais claras dos 'Reds', com um chute do português Diogo Jota (90'+3) e uma cabeçada do uruguaio Darwin Núñez (90'+9), ambas defendidas por Hazard.