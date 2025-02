Liverpool dispara no topo do Inglês, Arsenal tropeça, City volta ao G-4 e United vira

A contagem regressiva para um novo campeão do Campeonato Inglês já começou. Em rodada com os melhores em campo nesta quarta-feira, o Liverpool superou o Newcastle por 2 a 0, contou com empate frustrante sem gols do Arsenal na casa do Nottingham Forest e abriu 13 pontos de vantagem no topo da classificação. Atual tetracampeão, o Manchester City voltou ao G-4 com triunfo magro na casa do Tottenham, mas está 20 pontos distante do ponteiro. O United evitou um vexame em casa ao virar para 3 a 2 diante do Ipswith.

O Liverpool entrou em campo com a "concorrência" já jogando. Os 45 minutos de diferença deixavam os comandados de Arne Slot cientes de tudo o que ocorria. Mas a ordem era manter o embalo e logo aos 10 minutos, Luis Diaz cruzou para traz e Szoboszlai bateu rasteiro para fazer 1 a 0. O goleiro do Newcastle falhou no lance.

O placar apertado persistiu até os 18 minutos da etapa final, quando Salah apareceu como garçom e serviu Mac Allister, que ampliou, deixando o Liverpool confortável em campo. O gol veio em momento no qual os placares dos outros jogos eram definitivos, sobretudo o tropeço do Arsenal.

O resultado se manteve até o fim e agora são 67 pontos conquistados do líder, diante de 54 do Arsenal. O Nottingham Forest, com 48, agora ganha a pressão do City, que subiu para 47, ultrapassando o Chelsea, com 46.

Mesmo visitante, o vice-líder Arsenal adotou postura totalmente ofensiva diante do Nottingham Forest, o terceiro colocado. Mas, apesar do enorme sufoco, nada de gols até o intervalo, em jornada com pontaria falha.

Na segunda etapa, os mandantes até saíram mais para o ataque, mas as chances importantes vieram de um inoperante ataque londrino. Partey, já na reta final da partida, saiu cara a cara e perdeu, batendo duas vezes e, na segunda, mandando o rebote para fora. As mãos na cabeça refletiram a decepção com o empate em dia de domínio e fracasso na frente.

Momentaneamente fora do G-4 com a vitória do Chelsea na terça, o City precisava apagar a má impressão da surra de 4 a 0 do primeiro turno, em casa, e tentar o "troco" na casa do Tottenham. O time de Pep Guardiola vinha de duas derrotas diante do adversário e um empate não servia para voltar à quarta posição.

E o começo foi animador. Em saída com toques rápidos da defesa, a bola chegou a Haaland na área. O artilheiro apenas escorou às redes, anotando pela 20ª vez no Inglês, logo aos 11 minutos. Os comandados de Guardiola tiveram oportunidades boas de ampliar, porém, não converteram. O mais importante, contudo, era se segurar atrás. No último lance, Haaland brigou pela bola e, com calma, até ampliou. Mas um toque no braço invalidou o lance. A gigante e importante vitória por 1 a 0 estava decidida, entretanto.

Vivendo temporada para ser esquecida, o United não teve tempo nem de respirar diante do Ipswich, em Old Trafford. Com somente quatro minutos, Philogene aproveitou a trapalhada entre Dorgu e Onana e abriu o marcador para os visitantes. Lançamento longo, o lateral tenta recuar para o goleiro e dá uma "assistência" ao atacante rival.