Leverkusen vence Hoffenheim e mantém perseguição ao Bayern no Alemão

No retorno do atacante nigeriano Victor Boniface, três meses depois de seu último jogo, o Bayer Leverkusen venceu o Hoffenheim por 3 a 1 neste domingo (2), pela 20ª rodada do Campeonato Alemão, e manteve a perseguição ao líder Bayern de Munique.

Após a vitória do Bayern no sábado sobre o Holstein Kiel (4 a 3), o atual campeão fez o dever de casa e conseguiu a vitória para chegar a 45 pontos, a seis do topo da tabela.

Na próxima rodada, o Gigante da Baviera recebe o Werder Bremen na sexta-feira, enquanto o Leverkusen vai à casa do Wolfsburg no sábado, antes do confronto direto entre os dois grandes candidatos ao título no dia 15 de fevereiro, na BayArena.

Uma semana depois de deixar dois pontos importantes escaparem nos últimos cinco minutos contra o RB Leipzig (2 a 2 depois de abrir 2 a 0), o Leverkusen saiu na frente neste domingo com Boniface (15').

O artilheiro não jogava desde o dia 9 de novembro, no empate em 1 a 1 com o Bochum, devido a uma lesão na coxa sofrida quando defendia a seleção nigeriana.

Quatro minutos depois, Jeremie Frimpong fez o segundo do Leverkusen. Depois do intervalo, Patrik Schick substituiu Boniface e marcou seu 14º gol na Bundesliga (51').

- Decisões explicadas ao público -

A Bundesliga introduziu neste domingo uma novidade. Aos 22 minutos, o árbitro da partida, Robin Braun, marcou pênalti por uma falta do jogador do Leverkusen Nathan Tella na área.

"A falta foi chegada, após a revisão das imagens, havia uma posição de impedimento, como consequência a decisão é a seguinte: não houve pênalti, impedimento", anunciou Braun ao público.

Quatro jogos da primeira divisão alemã e um da segunda foram equipados neste fim de semana com um dispositivo de microfones abertos, que permitirá aos espectadores no estádio e aos telespectadores a saber a decisão do árbitro depois de consultar o VAR.

Mais cedo, o Eintracht Frankfurt empatou em 1 a 1 com o Wolfsburg. Com 38 pontos, o time do técnico Dino Toppmöller mantém a terceira posição na tabela com cinco pontos de vantagem sobre o Leipzig (4º), que lidera o pelotão de oito equipes separadas por apenas quatro pontos, até a 11ª colocação, ocupada pelo Borussia Dortmund.

"Não conseguimos o que queríamos, a intensidade foi baixa demais, não fomos agressivos com a bola. Mas nos recuperamos, é o ponto positivo de hoje", ressaltou o zagueiro do Eintracht Arthur Theate, admitindo que provavelmente o time estava "cansado".

-- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sexta-feira:

Werder Bremen - Mainz 1 - 0

- Sábado:

Bayern de Munique - Holstein Kiel 4 - 3

Heidenheim - Borussia Dortmund 1 - 2

Bochum - Freiburg 0 - 1

St Pauli - Augsburg 1 - 1

Stuttgart - B. Mönchengladbach 1 - 2

Union Berlin - RB Leipzig 0 - 0

- Domingo:

Eintracht Frankfurt - Wolfsburg 1 - 1

Bayer Leverkusen - Hoffenheim 3 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 51 20 16 3 1 62 19 43

2. Bayer Leverkusen 45 20 13 6 1 49 27 22

3. Eintracht Frankfurt 38 20 11 5 4 45 27 18

4. RB Leipzig 33 20 9 6 5 34 29 5

5. Stuttgart 32 20 9 5 6 37 30 7

6. Mainz 31 20 9 4 7 33 24 9

7. B. Mönchengladbach 30 20 9 3 8 32 30 2

8. Werder Bremen 30 20 8 6 6 34 36 -2

9. Freiburg 30 20 9 3 8 27 36 -9

10. Wolfsburg 29 20 8 5 7 43 35 8

11. Borussia Dortmund 29 20 8 5 7 36 34 2

12. Augsburg 26 20 7 5 8 24 35 -11

13. St Pauli 21 20 6 3 11 18 22 -4

14. Union Berlin 21 20 5 6 9 16 27 -11

15. Hoffenheim 18 20 4 6 10 26 40 -14

16. Heidenheim 14 20 4 2 14 25 42 -17

17. Holstein Kiel 12 20 3 3 14 31 52 -21

18. Bochum 10 20 2 4 14 17 44 -27