Leverkusen fica no 0 a 0 com Wolfsburg e se distancia do líder Bayern

A uma semana do duelo contra o Bayern de Munique, decisivo para o desfecho da Bundesliga, o Bayer Leverkusen, atual campeão, decepcionou neste sábado (8) ao empatar em 0 a 0 na visita ao Wolfsburg, ficando a oito pontos do gigante bávaro.

Depois da vitória do Bayern sobre o Werder Bremen, por 3 a 0, na sexta-feira, na abertura da 21ª rodada do campeonato alemão, a equipe bávara tem uma ampla vantagem (54 pontos contra 46) que lhe permitirá encarar com serenidade o duelo do próximo fim de semana.