Leonardo Izuka passa fase de grupos e vai à chave principal do Cingapura Youth Smash

Após as eliminações de Hugo Calderano e Bruna Takahashi, nos torneios de simples e duplas mistas do WTT Cingapura Smash, competição que faz parte da mais importante série do circuito mundial de tênis de mesa, e que é equivalente a um Grand Slam do tênis, o Brasil ainda segue no evento com Leonardo Iizuka, que venceu seus três jogos na fase de grupos e avançou para a fase eliminatória da categoria sub-19.