Leila fala sobre 'novela Rony': 'Ou honra compromisso com o Atlético ou cumpre o contrato'

Leila Pereira se irritou com Rony e seu empresário, Hércules Júnior, nesta quarta-feira, e mandou um recado claro ao jogador após o atleta negociar ao mesmo tempo com Vasco e Atlético Mineiro, clube cuja proposta havia aceitado.

"A situação é bem simples: ou o Rony e o Hércules honram o compromisso que assumiram com o Atlético-MG ou o jogador cumprirá o seu contrato conosco até dezembro de 2026", afirmou a dirigente em entrevista ao site ge.globo.

Como adiantou o Estadão, Rony gostou da proposta do Atlético e deu o aceite no fim da manhã desta quarta-feira. Ele e Hércules, que também é pai do camisa 10, entraram em contato com o Palmeiras para informar que haviam aceitado a oferta do time mineiro na noite de terça e pediram que o atleta fosse dispensado do treino desta manhã para que pudesse viajar a Belo Horizonte.

No entanto, horas depois, sem avisar o Palmeiras, o jogador também aceitou uma proposta do Vasco, o que o time paulista soube pela imprensa. A postura deixou Leila indignada. "Isso não tem cabimento. O Palmeiras é um clube sério, que cumpre com os seus compromissos", disse ela.

A diretoria palmeirense deu a sua palavra ao Atlético-MG, após o acordo do jogador com o clube de Belo Horizonte, e não irá mudar de ideia. Leila está em contato com Paulo Bracks, executivo de futebol do clube mineiro, e espera que o acordo seja cumprido.

Se o jogador e seu estafe mantiverem o acordo com o Atlético-MG, ele deixará o Palmeiras. Caso contrário, segue no time paulista.

"O Palmeiras não vai negociar o Rony com qualquer outro clube, pois nós e o atleta fechamos com o Atlético-MG. Não vamos fazer com o Atlético-MG o que um clube russo e um atleta fizeram recentemente conosco", completou Leila.