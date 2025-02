LeBron James marca 40 pontos e comanda vitória do Los Angeles Lakers sobre os Blazers na NBA

Em uma rodada que contou com mais oito partidas na madrugada desta sexta-feira, na NBA, LeBron James fez a diferença para o Los Angeles Lakers ao anotar 40 pontos na vitória de seu time sobre o Portland Trail Blazers, no Moda Center, pelo placar de 110 a 102. Superando a ausência de Luka Doncic, machucado, ele voltou a ser decisivo no quarto final.