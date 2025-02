Lazio vence Cagliari (2-1) e toma 4º lugar da Juventus no Italiano

A Lazio tirou da Juventus o quarto lugar na tabela graças à vitória sobre o Cagliari por 2 a 1, nesta segunda-feira (3), no encerramento da 23ª rodada do Campeonato Italiano.

O time de Roma abriu o placar por meio de Mattia Zaccagni no fim do primeiro tempo (41') e Roberto Piccoli empatou no início da segunda etapa (55'). Mas o atacante argentino Taty Castellanos marcou o gol da vitória nove minutos depois (64').