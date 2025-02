LaMelo Ball tem atuação decisiva e Charlotte Hornets vence Los Angeles Lakers na volta da NBA

Em partida única, que marcou o retorno da NBA após o All-Star Games, o Charlotte Hornets surpreendeu o Los Angeles Lakers na noite desta quarta-feira ao superar os anfitriões por 100 a 97 na Crypto Arena. Principal nome do confronto, LaMelo Ball comandou a equipe visitante. O armador brilhou principalmente na parte final ao assinalar 12 pontos e dar três assistências só no último quarto. De quebra, ainda converteu uma bola tripla que praticamente garantiu o triunfo.

Em um duelo onde a intensidade foi a tônica do confronto, LaMelo teve a preciosa contribuição do companheiro Miles Bridges. O ala-pivô foi o cestinha com 29 pontos e deu muito trabalho para a marcação adversária.

Pelo lado dos Lakers, LeBron James anotou 26 pontos, fez 11 assistências e pegou sete rebotes. O astro marcou 16 pontos no quarto período, mas errou duas tentativas de arremesso de três pouco antes do final. Já Luka Doncic, que fez seu terceiro jogo com a franquia de Los Angeles, teve 14 pontos, 11 rebotes e oito assistências.

Ainda em fase de adaptação à nova equipe, o esloveno demonstrou certa frustração com a sua atuação diante da torcida dos Lakers, que lotou a arena, mas se decepcionou com o resultado negativo.

"Obviamente vai levar um pouco de tempo. Faltou muita coisa da minha parte. O jogo mal começou e perdemos quatro ou cinco posses de bola. Isso não pode acontecer. Mas vamos trabalhar e evoluir. Só preciso jogar basquete do jeito certo",afirmou.

LeBron James procurou ser solidário com o novo companheiro. "É o terceiro jogo dele desde o Natal e a terceira partida que faz conosco. Doncic ainda não conhece todas as peças e vem voltando de lesão", declarou.

Apesar do triunfo, o Charlotte Hornets tem muito a evoluir para melhorar sua situação na tabela. A franquia aparece em penúltimo lugar na Conferência Leste, à frente apenas do Washington Wizards. Já os Lakers figuram no quinto posto do lado Oeste.

Ambas as equipes voltam a jogar na rodada desta quinta-feira pela temporada regular da competição. Os Hornets enfrentarão o Denver Nuggets enquanto o Los Angeles Lakers jogarão contra a equipe do Portland Trail Blazers.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Los Angeles Lakers 97 x 100 Charlotte Hornets

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Indiana Pacers x Memphis Grizzlies

Philadelphia 76ers x Boston Celtics

Atlanta Hawks x Orlando Magic

Brooklyn Nets x Cleveland Cavaliers

New York Knicks x Chicago Bulls

Milwaukee Bucks x Los Angeles Clippers

Denver Nuggets x Charlotte Hornets

San Antonio Spurs x Phoenix Suns