LaLiga denuncia Real Madrid após ataques à arbitragem do Campeonato Espanhol; entenda o caso

A LaLiga denunciou nesta semana o Real Madrid ao Comitê Disciplinar da Real Federação Espanhola de Futebol pelas críticas do clube à arbitragem, por meio de carta enviada à organizadora do Campeonato Espanhol, após a partida contra o Espanyol na última semana. Outras ações no futuro também não estão descartadas.

A informação foi dada pelo jornal espanhol Mundo Deportivo. O Real afirmou, em sua nota, que os árbitros estavam sendo "tendenciosos" com o clube. Com a denúncia, uma investigação deve ser iniciada pela federação, com o Real sendo convidado a fazer seus apontamentos e objeções acerca do caso. Na última semana, Javier Tebas, presidente de LaLiga, afirmou que o atual campeão espanhol "perdeu a cabeça".

"Eles construíram uma história exagerada de vitimização que é completamente infundada com, na minha opinião, o objetivo de minar a competição. É completamente exagerado. Eles perderam a cabeça", afirmou Tebas, que já havia adiantado que a LaLiga estudava tomar ações legais em relação ao clube.

"O que aconteceu no RCDE Stadium representa o cúmulo de um sistema arbitral completamente desacreditado, em que as decisões contra o Real Madrid têm alcançado um nível de manipulação e de adulteração da competição que não pode ser ignorado", afirma a nota do clube espanhol, que resultou na denúncia. "Os episódios ocorridos neste encontro superaram qualquer margem de erro humano ou de interpretação."

A fúria da equipe merengue foi direcionada a duas jogadas capitais da partida: primeiro, a dura entrada por trás do lateral Carlos Romero, que mais tarde faria o gol da vitória do Espanyol, no atacante Kylian Mbappé; a segunda, o clube reclama do gol anulado de Vinícius Júnior ainda no primeiro tempo. O duelo terminou empatado por 1 a 1.