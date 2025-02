Lakers x Mavericks: data, horário e onde assistir ao reencontro de Doncic com a sua ex-equipe

Doncic fez 32 pontos na última partida disputada. Jamie Schwaberow / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

O reencontro de Luka Doncic com o Dallas Mavericks, na NBA, ocorre nesta quarta-feira (26), à meia-noite. Agora no Los Angeles Lakers, o armador esloveno vai enfrentar pela primeira vez a franquia que o trocou. O duelo será disputado na Crypto Arena, em Los Angeles.

No dia 2 de fevereiro ocorreu uma das maiores trocas da história da NBA. Nico Harrison, general manager dos Mavericks, ofereceu Doncic para os Lakers, em troca recebeu o ala-pivô Anthony Davis e o armador Max Christie, além de uma escolha de primeira rodada do draft de 2029.

A negociação causou surpresa em todos, visto que o esloveno de 25 anos é um dos melhores jogadores do mundo e acabara de disputar uma final da NBA com Dallas. Contudo, as justificativas utilizadas para a troca foram de que Doncic tinha problemas físicos e dificuldades para se manter em forma.

A troca mexeu com o jogador, pois ele acreditava que jogaria pelos Mavericks durante toda a carreira. No entanto, essa mudança pode ser melhor para Doncic, que se encontra em um dos maiores mercados da NBA e terá pelo menos uma temporada e meia ao lado de LeBron James.

Início de trajetória nos Lakers

Desde que foi trocado, o esloveno já disputou quatro partidas pelos Lakers. Ele estava fora de ação desde o Natal, quando sofreu uma lesão na panturrilha.

A estreia foi no dia 11 de fevereiro diante do Utah Jazz. Com minutagem controlada, Doncic atuou por 24 minutos e marcou 14 pontos na vitória por 132 a 113.

O segundo jogo também foi contra o Jazz, mas fora de casa, em Salt Lake City. O armador fez 16 pontos, em 24 minutos, mas os Lakers perderam por 131 a 119.

Depois disso ocorreu o All-Star Game e Doncic teve mais de uma semana para se preparar fisicamente para a reta final da temporada regular. No retorno, o esloveno teve minutagem livre e marcou 14 pontos, em 33 minutos, na derrota por 100 a 97 para o Charlotte Hornets.

No último sábado (22), a primeira grande partida de Doncic pelos Lakers. Fora de casa, contra o Denver Nuggets, o esloveno teve um duplo-duplo de 32 pontos e 10 rebotes. Los Angeles venceu por 123 a 100.

Os Mavericks após a troca

Enquanto os Lakers ocupam a quarta posição da Conferência Oeste, com 34 vitórias e 21 derrotas, e contam com Doncic. Os Mavericks estão em oitavo, sem o esloveno e sem poder contar com Anthony Davis.

O ala-pivô fez apenas um jogo após a troca. Na vitória por 116 a 105 sobre o Houston Rockets, AD teve um duplo-duplo de 26 pontos e 16 rebotes, mas teve uma distensão no músculo adutor da perna esquerda, e vai desfalcar a franquia durante algumas semanas.

Desde a troca, entretanto, os Mavericks venceram cinco dos nove jogos disputados. A campanha é 31-27, o que leva a equipe à disputa do play-in atualmente.

Onde assistir Lakers x Mavericks pela NBA

Data: 26 de fevereiro (quarta-feira)

26 de fevereiro (quarta-feira) Horário: 0h

0h Onde assistir: Amazon Prime Video

Ouça o PrimeCast sobre a NBA após o All-Star Game