Kike Olivera e Luan Cândido mostram confiança por sucesso no Grêmio em apresentação

Sonhando com uma temporada de sucesso, a diretoria do Grêmio apresentou nesta segunda-feira dois reforços que chegam para assumir a condição de titular: o lateral-esquerdo Luan Cândido e o atacante Cristian Olivera. A dupla vestiu a nova camisa e adotou um discurso de agradecimento e confiança por um 2025 de conquistas.

Kike Olivera, como é chamado o habilidoso atacante de 22 anos, ganhou a camisa 99, enquanto o lateral que estava no Red Bull Bragantino assumiu a 30 e chega para herdar a vaga de Reinaldo, agora no Mirassol.

"Fui a maior contratação do Grêmio e isso é uma motivação a mais, não um peso para mim. O Grêmio tem de ganhar tudo, pois é um clube grande e essa sempre será sua obrigação", afirmou o uruguaio, que não via chances de taça no Los Angels FC, dos Estados Unidos e criticou a Major League Soccer (MLS).