Kendrick Lamar canta principais hits no intervalo do Super Bowl, com participação de Samuel L. Jackson

Kendrick Lamar e SZA se apresentaram no intervalo do Super Bowl LIX. JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Kendrick Lamar foi o artista responsável pelo tradicional show do intervalo do Super Bowl. O rapper de 37 anos fez uma apresentação repleta de coreografias e cantou seus principais hits, como "Humble" e "Not Like Us", além de ter contado com participações especiais.

O ator Samuel L. Jackson participou do show como uma espécie de narrador e vestido como o "Tio Sam". Ao longo da apresentação, a cantora SZA entrou em ação e cantou ao lado de Kendrick os sucessos "Luther" e "All The Stars". A tenista Serena Williams também apareceu.

O grande momento foi com "Not Like Us" — grande vencedora do último Grammy, com Canção do Ano, Gravação do Ano, Melhor Canção de Rap, Melhor Performance de Rap e Melhor Vídeo Musical — que levantou o público no Caesars Superdome, em Nova Orleans.

Para encerrar, ele apresentou "tv off", ao lado do DJ Mustard. Finalizando um show em que Kendrick Lamar entregou seu melhor trabalho, digno de um intervalo de Super Bowl.