Judô brasileiro conquista duas medalhas de prata no último dia do Grand Slam de Baku

O judô brasileiro brilhou mais uma vez no Grand Slam de Baku, encerrando o último dia de disputas com duas medalhas de prata. Marcelo Fronckowiak (90kg) e Leonardo Gonçalves (100kg) chegaram às finais de suas respectivas categorias e fecharam a competição com excelentes desempenhos, sendo superados apenas pelos japoneses Sanshiro Murao e Dota Arai.

Marcelo Fronckowiak fez história ao alcançar sua primeira final de Grand Slam. O brasileiro começou o dia com uma vitória sólida sobre o alemão Fabian Kansy, vencendo por waza-ari nas oitavas de final. Nas quartas, Fronckowiak enfrentou o russo Ikhvan Edilsultanov e avançou para a semifinal com um impressionante ippon.

Na semifinal, o brasileiro teve um desempenho excelente, projetando o holandês Frank De Wit para waza-ari e finalizando com uma imobilização até o ippon, garantindo seu lugar na final. Na luta decisiva, Marcelo foi superado pelo japonês Sanshiro Murao, que se impôs com um waza-ari e imobilizou o brasileiro até o ippon.

Apesar da derrota, Marcelo expressou sua satisfação com o resultado: "Estou muito feliz com a medalha de prata. Foi uma competição onde pude me superar. Agora, fico motivado para as próximas."