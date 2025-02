Josh Allen é eleito MVP da NFL; veja os outros vencedores da temporada

Quarterback dos Bills venceu o prêmio de MVP pela primeira vez. NFL / Divulgação

A NFL tem um novo MVP. Josh Allen, quarterback do Buffalo Bills, foi eleito o jogador mais valioso da temporada 2024/2025, superando Lamar Jackson, do Baltimore Ravens, que estava buscando seu terceiro prêmio. O NFL Honors ocorreu na noite de quinta-feira (6), em Nova Orleans, próximo do estádio onde vai ser disputado o Super Bowl LIX, no domingo (9).

A premiação foi acirrada, pois Allen recebeu 27 dos 50 votos para MVP, quatro a mais que Jackson. No entanto, o quarterback dos Ravens foi eleito titular do All-Pro, seleção de melhores da temporada, votada pelos mesmos eleitores do MVP. Para a seleção, Jackson recebeu 30 votos na primeira posição, contra 18 de Allen.

É a primeira vez, em 21 anos, que o MVP da temporada não é titular da seleção do campeonato. O quarterback dos Ravens teve números melhores do que Allen, porém, a campanha dos Bills, com um time considerado mais limitado, foi melhor e teve o seu quarterback como peça fundamental.

Ainda foram premiados outros jogadores e treinadores pela temporada, que chega ao fim com a disputa do Super Bowl.

Veja os outros vencedores da temporada

Jogador ofensivo - Saquon Barkley, do Philadelphia Eagles

Jogador defensivo - Pat Surtain II, do Denver Broncos

Novato ofensivo - Jayden Daniels, do Washington Commanders

Novato defensivo - Jared Verse, do Los Angeles Rams

Técnico do ano - Kevin O'Connell, do Minnesota Vikings

Treinador Assistente do Ano - Ben Johnson, do Detroit Lions

Comeback Player of the Year - Joe Burrow, do Cincinnati Bengals

